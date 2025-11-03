Contenzioso Consorzio Cadoneghe Nord il Comune salda il conto dell' avvocato

Padovaoggi.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio comunale di Cadoneghe ha approvato, nella seduta del 29 ottobre il riconoscimento del debito fuori bilancio relativo all’attività professionale svolta dall’avvocato Fulvio Lorigiola del Foro di Padova, incaricato dal Comune per la gestione del complesso contenzioso con il consorzio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

contenzioso consorzio cadoneghe nordNuovo asilo nido, la parola agli avvocati. Il Pd: «Cantiere abbandonato». Il sindaco: «Nessun contenzioso» - «Grossi problemi al cantiere del nuovo asilo nido: la giunta ha appena finanziato un servizio legale per l'attività stragiudiziale sulla fase esecutiva della ... Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Contenzioso Consorzio Cadoneghe Nord