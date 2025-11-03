Contenzioso Consorzio Cadoneghe Nord il Comune salda il conto dell' avvocato
Il consiglio comunale di Cadoneghe ha approvato, nella seduta del 29 ottobre il riconoscimento del debito fuori bilancio relativo all’attività professionale svolta dall’avvocato Fulvio Lorigiola del Foro di Padova, incaricato dal Comune per la gestione del complesso contenzioso con il consorzio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Scopri altri approfondimenti
La risposta alle recenti dichiarazioni del presidente di IREN a proposito del contenzioso amministrativo in corso tra la controllata albese Egea e il consorzio pubblico della provincia di Cuneo Cogesi Vai su Facebook
"C.T.C. CONSORZIO TRASPORTI CAMPANIA" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Nuovo asilo nido, la parola agli avvocati. Il Pd: «Cantiere abbandonato». Il sindaco: «Nessun contenzioso» - «Grossi problemi al cantiere del nuovo asilo nido: la giunta ha appena finanziato un servizio legale per l'attività stragiudiziale sulla fase esecutiva della ... Riporta ilgazzettino.it