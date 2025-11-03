Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Asia comunica che nel corso della giornata di ieri sono stati danneggiati i contenitori per il conferimento degli abiti usati situati in via XXV Luglio, al rione Ferrovia. Nello specifico, i cassonetti sono stati forzati e dati alle fiamme. I raccoglitori saranno sostituiti non appena possibile, ma intanto l’Azienda già questa mattina ha sporto denuncia alle autorità competenti affinché siano individuati gli autori. “Quei contenitori – dichiara l’amministratore unico, Donato Madaro – erano stati sostituiti di recente, una decisione frutto di un piano più ampio di riorganizzazione e miglioramento del servizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Contenitore di abiti usati danneggiati: la denuncia dell’Asia