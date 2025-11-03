Contenitore di abiti usati danneggiati | la denuncia dell’Asia

Anteprima24.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Asia comunica che nel corso della giornata di ieri sono stati danneggiati i contenitori per il conferimento degli abiti usati situati in via XXV Luglio, al rione Ferrovia. Nello specifico, i cassonetti sono stati forzati e dati alle fiamme.   I raccoglitori saranno sostituiti non appena possibile, ma intanto l’Azienda già questa mattina ha sporto denuncia alle autorità competenti affinché siano individuati gli autori.   “Quei contenitori – dichiara l’amministratore unico, Donato Madaro – erano stati sostituiti di recente, una decisione frutto di un piano più ampio di riorganizzazione e miglioramento del servizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

contenitore di abiti usati danneggiati la denuncia dell8217asia

© Anteprima24.it - Contenitore di abiti usati danneggiati: la denuncia dell’Asia

Approfondisci con queste news

contenitore abiti usati danneggiatiAbiti usati, ma perché i cassonetti sono sempre pieni? Cosa sta succedendo - Ferrioli (Gruppo Hera): raccoglievamo due chili ad abitante, oggi sono diventati 4. Come scrive quotidiano.net

contenitore abiti usati danneggiati“Ecco perché pagheremo nella Tari i troppi abiti usati. Dai cassonetti ai selezionatori, una lunga strada” - Andrea Fluttero, presidente nazionale Unirau (Unione Imprese Raccolta Riuso e Riciclo Abbigliamento Usato): “Sarà un valore simbolico. Da quotidiano.net

Abiti usati, ecco dove si spostano alcuni contenitori - Il servizio di raccolta di abiti usati, attivo da anni e gestito da Hera a partire dal 2023, nel 2024... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Contenitore Abiti Usati Danneggiati