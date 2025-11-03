Conte torna all’attacco | Capisco che un Napoli che lotta dia fastidio alle altre Arbitri? Avete visto | appena qualcuno ha parlato…

Inter News 24 Conte torna all’attacco: «Capisco che un Napoli che lotta dia fastidio alle altre. Arbitri? Avete visto». Le parole del tecnico in conferenza stampa. Ancora scintille tra Antonio Conte e l’Inter. Alla vigilia della partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, il tecnico del Napoli è tornato sulle polemiche seguite alla sfida contro la Beneamata. Pur senza nominarlo, Conte ha lanciato una nuova frecciata al presidente nerazzurro Beppe Marotta. Ha affermato che un Napoli competitivo “dà fastidio” e che, non appena “qualcuno” ha parlato (il riferimento alle proteste di Marotta è chiaro), gli arbitri sono andati in confusione, dimostrando che il sistema “non si basa su fondamenta solide” ed è “molto debole”. 🔗 Leggi su Internews24.com

