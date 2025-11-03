Conte torna all’attacco | Capisco che un Napoli che lotta dia fastidio alle altre Arbitri? Avete visto | appena qualcuno ha parlato…
Inter News 24 Conte torna all’attacco: «Capisco che un Napoli che lotta dia fastidio alle altre. Arbitri? Avete visto». Le parole del tecnico in conferenza stampa. Ancora scintille tra Antonio Conte e l’Inter. Alla vigilia della partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, il tecnico del Napoli è tornato sulle polemiche seguite alla sfida contro la Beneamata. Pur senza nominarlo, Conte ha lanciato una nuova frecciata al presidente nerazzurro Beppe Marotta. Ha affermato che un Napoli competitivo “dà fastidio” e che, non appena “qualcuno” ha parlato (il riferimento alle proteste di Marotta è chiaro), gli arbitri sono andati in confusione, dimostrando che il sistema “non si basa su fondamenta solide” ed è “molto debole”. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
L'Immediato. . CONTE TORNA NEL FOGGIANO: "QUI È CASA MIA" “Capitanata non è cenerentola di Puglia, i foggiani siano orgogliosi della loro terra” L'articolo nei commenti Vai su Facebook
Napoli-Genoa, le formazioni ufficiali: Conte torna al 4-3-3 e lancia Neres. Vieira sceglie Vitinha - X Vai su X
Conte sbuffa in conferenza, una domanda lo infastidisce: “A casa mia si dice chi vuole capire, capisca” - C'è solo una domanda che un po' lo infastidisce e rispetto alla quale risponde con un ... Riporta fanpage.it
Conte sbotta appena arriva in conferenza: “Mi dà fastidio, non è bello. Capisco che a Napoli è difficile” - Il Napoli arriva alla seconda sosta per le nazionali col vento in poppa conseguente alle ultime due vittorie in Champions League con lo Sporting e in campionato col Genoa, dopo la sconfitta di San ... Come scrive fanpage.it
Conte, la domanda su De Bruyne lo stizzisce: “Capisco che a Napoli è difficile…” - Antonio Conte porta a casa altri tre punti dal Maradona contro un buonissimo Genoa: il Napoli chiude prima della sosta con due vittorie di fila Il Napoli conquista i tre punti contro il Genoa, ... Come scrive calciomercato.it