Conte Sono sereno il Napoli in testa dà fastidio

"Vincendo col Francoforte rimettiamo in sesto la classifica di Champions. Gli arbitri? Sistema non si basa su fondamenta solide". NAPOLI - "Sono sereno: ho una squadra forte a livello mentale. Il Napoli in testa alla Serie A dà fastidio e mette paura. Gilmour e Spinazzola sono da valutare. Se vincia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Conte "Sono sereno, il Napoli in testa dà fastidio"

News recenti che potrebbero piacerti

"Volevo tornare, ho voluto questa sfida. A parte Spalletti e Simone Inzaghi, ci sono quest'anno tutti i migliori allenatori: Conte, Allegri, Gasperini, Italiano, Sarri... Penso che ci dovevo stare anch'io, questo è stato il mio pensiero" - X Vai su X

Antonio Conte si è mostrato più che soddisfatto per lo 0-0 del Maradona contro il Como. Le sue non sono parole di circostanza. Vai su Facebook

Conte prima di Napoli-Eintracht: "Sono sereno, nonostante le difficoltà ho una squadra forte" - Le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore della formazione partenopea alla vigilia della sfida di Champions League ... Lo riporta corrieredellosport.it

Napoli, Conte: “Sono sereno nonostante le difficoltà. Non parlate di calendario facile” - Le dichiarazioni di Antonio Conte alla vigilia della sfida di Champions League del suo Napoli contro l'Eintracht Francoforte ... Come scrive gianlucadimarzio.com

Napoli-Eintracht Francoforte, Conte: "Sono sereno, ho una squadra forte a livello mentale" - L'avversario è l'Eintracht Francoforte, squadra che segna e subisce molto: "Che partita mi aspetto? sport.sky.it scrive