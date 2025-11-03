Conte show | Difficoltà assurde da inizio anno Ma la classifica

Il tecnico del Napoli se la prende con la stampa durante la conferenza stampa di presentazione della gara di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. "In 3 mesi ho sentito solo critiche", ha rincarato la dose Antonio Conte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Conte show: "Difficoltà assurde da inizio anno. Ma la classifica..."

Leggi anche questi approfondimenti

Conte show in conferenza stampa Alla vigilia della sfida di Champions contro l'Eintracht il mister del Napoli non le manda a dire a nessuno... ? LEGGI TUTTO QUI - facebook.com Vai su Facebook

"Conte" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Napoli, il nervosismo di Conte: la conferenza show e l’ennesimo attacco a Marotta e Var - Conte show in conferenza stampa: inizia prendendosela con i media, poi accusa Marotta di aver provocato i tanti errori degli arbitri visti ultimamente in serie A con le parole dopo Napoli- Come scrive sport.virgilio.it

Show di Conte all'Aia contro il riarmo per dare l'assalto al Pd - Un controcanto al "si vis pacem para bellum" evocato da Giorgia Meloni in Senato, una sfida a Elly Schlein, con l'orizzonte della guida del campo largo. Si legge su ilgiornale.it

Conte: Assurdi attacchi contro cittadini a bordo della Flotilla - (Agenzia Vista) Cosenza, 01 ottobre 2025 “Trovo assurdi gli attacchi fatti ai cittadini imbarcati sulla Flotilla, che stanno facendo quello che il Governo non ha voluto fare. Come scrive la7.it