Conte ora l’Europa è un esame | il Napoli deve rialzarsi dopo Eindhoven

"> «Gli esami non finiscono mai, specialmente in Europa». Così esordisce Vincenzo D’Angelo, inviato della Gazzetta dello Sport a Napoli, raccontando il momento delicato di Antonio Conte e della sua squadra dopo la disfatta di Eindhoven. Quel 6-2 inflitto dal Psv resta una ferita aperta per i tifosi e per lo stesso allenatore, mai travolto in modo così pesante in carriera. Come sottolinea D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, la sconfitta olandese non è solo un passo falso ma anche «uno smacco personale» per Conte, abituato a dominare in Italia ma ancora in cerca della definitiva consacrazione europea. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

