Conte ora l’Europa è un esame | il Napoli deve rialzarsi dopo Eindhoven
"> «Gli esami non finiscono mai, specialmente in Europa». Così esordisce Vincenzo D’Angelo, inviato della Gazzetta dello Sport a Napoli, raccontando il momento delicato di Antonio Conte e della sua squadra dopo la disfatta di Eindhoven. Quel 6-2 inflitto dal Psv resta una ferita aperta per i tifosi e per lo stesso allenatore, mai travolto in modo così pesante in carriera. Come sottolinea D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, la sconfitta olandese non è solo un passo falso ma anche «uno smacco personale» per Conte, abituato a dominare in Italia ma ancora in cerca della definitiva consacrazione europea. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
News recenti che potrebbero piacerti
Conte sta all’Europa come Salvini (Repubblica) Il quotidiano critica l'approccio del Napoli al mercato ricordando che il Psg domina dopo che ha smesso di investire centinaia di milioni in calciatori come Neymar https://www.ilnapolista.it/2025/10/conte-sta-alleu - facebook.com Vai su Facebook
Gentiloni bacchetta Schlein e Conte: «L’Europa è il discrimine, non il Campo largo» - X Vai su X
Napoli, Conte: “Contro la Juventus sarà un altro esame, mi aspetto continuità” - Sabato 21 settembre Antonio Conte tornerà da avversario all’Allianz Stadium e sfiderà la Juventus di Thiago Motta. Come scrive gianlucadimarzio.com
Napoli, esame rinviato: i lati positivi per Conte - La sconfitta di Manchester non è una bocciatura, perché è arrivata dopo una partita ... Lo riporta corrieredellosport.it
Conte all’esame Juventus: “Sono la storia del club. Il Napoli ha 18 punti da recuperare” - Napoli, in programma sabato 21 settembre all’Allianz Stadium: la diretta testuale E’ il ritorno di Antonio Conte all’Allianz ... Da calciomercato.it