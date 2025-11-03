Conte | Noi sentiamo solo critiche il Napoli lassù nonostante l’emergenza fa paura! Pochi gol…
Conte: ”Pochi gol? Qualcuno deve aver segnato, siamo primi in classifica, prima di queste due partite si parlava di poca solidità, ora veniamo da due clean sheet e parliamo di attacco”. Alla vigilia della gara di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, l’allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti dichiarazioni: Dei 5 attaccanti di ruolo a disposizione. “Chi considerate attaccanti, Lang e Neres sono esterni da 4-3-3. Politano? E’ un esterno uguale agli altri. Nel calcio moderno non c’è solo una fase, ci sono due fasi soprattutto per quel ruolo. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Altre letture consigliate
#Conte: «State sempre a cercare il bicchiere mezzo vuoto. Siamo primi in classifica e sentiamo solo critiche» In conferenza stampa: «C’è stato un pompamento assurdo di aspettative: dovevamo ammazzare di qua e di là. A #Napoli c’è voglia di vincere e quest Vai su Facebook
REPUBBLICA - Napoli, Conte rammaricato: pensa di non meritare certe critiche - Repubblica scrive a proposito dell'allenatore azzurro Antonio Conte: "Il vero motivo di rammarico per Conte è la mancanza di coesione dell’ambiente napoletano. napolimagazine.com scrive
Conte, la domanda su De Bruyne lo stizzisce: “Capisco che a Napoli è difficile…” - Antonio Conte porta a casa altri tre punti dal Maradona contro un buonissimo Genoa: il Napoli chiude prima della sosta con due vittorie di fila Il Napoli conquista i tre punti contro il Genoa, ... Si legge su calciomercato.it
Conte risponde alle critiche: "Poca rabbia da parte mia? La prossima volta porto la frusta" - Battuta dell'allenatore del Napoli che replica a Fabio Capello, critico nei confronti del suo atteggiamento in panchina durante PSV- Come scrive msn.com