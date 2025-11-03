Conte, il tecnico motiva i suoi. L’ex allenatore della Juventus difende la squadra e lancia un messaggio ai rivali: un Napoli capolista dà fastidio. Dopo la pesante batosta europea (6-2 contro il PSV Eindhoven ), Antonio Conte si presenta in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League contro l’ Eintracht Francoforte. Il Napoli è in crisi in Europa (23° con 3 punti), ma è capolista in Serie A dopo la vittoria contro l’ Inter e il pareggio contro il Como. È un Antonio Conte battagliero quello che parla alla vigilia, un tecnico che mette il campionato momentaneamente nel cassetto ma che usa la sua posizione di forza in Serie A per lanciare messaggi chiari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conte, messaggio enigmatico in conferenza: «Diamo fastidio alle altre, lo capisco». A chi si riferisce? Poi commento a sorpresa sull'arbitraggio