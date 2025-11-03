Conte messaggio enigmatico in conferenza | Diamo fastidio alle altre lo capisco A chi si riferisce? Poi commento a sorpresa sull’arbitraggio
Conte, il tecnico motiva i suoi. L’ex allenatore della Juventus difende la squadra e lancia un messaggio ai rivali: un Napoli capolista dà fastidio. Dopo la pesante batosta europea (6-2 contro il PSV Eindhoven ), Antonio Conte si presenta in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League contro l’ Eintracht Francoforte. Il Napoli è in crisi in Europa (23° con 3 punti), ma è capolista in Serie A dopo la vittoria contro l’ Inter e il pareggio contro il Como. È un Antonio Conte battagliero quello che parla alla vigilia, un tecnico che mette il campionato momentaneamente nel cassetto ma che usa la sua posizione di forza in Serie A per lanciare messaggi chiari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
C'è stato un momento della conferenza stampa di Antonio Conte al termine del match vinto in casa del Lecce in cui ancora una volta ha attaccato il presidente dell'Inter Beppe Marotta. Il suo però è un messaggio che va oltre ? Vai su Facebook
Conte inferocito in conferenza: “Il Napoli dà fastidio. Mettono in giro false voci per ammazzarci” - Antonio Conte ha parlato alla vigilia della partita di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte: l'allenatore della squadra campione d'Italia ... Scrive fanpage.it
De Biasi: "Conte ha mandato un messaggio a De Bruyne in conferenza, un tecnico fa così" - Mister Gianni De Biasi, intervenuto a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal, ha commentato così l'attualità del Napoli di Conte, con la questione tattica come principale protagonista: "Se si vince non ... Secondo tuttomercatoweb.com
Napoli, Conte: “Mi aspetto che la rosa venga completata. L’obiettivo è rompere le scatole” - Si avvicina la fine del ritiro prestagionale del Napoli di Antonio Conte in quel di Castel di Sangro. Riporta gianlucadimarzio.com