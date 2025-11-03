Conte infuriato alla vigilia della Champions | Serve serietà il Napoli è lì e questo dà fastidio a molti
Alla vigilia della delicata sfida di Champions League, Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa con il volto teso e le idee chiarissime. Il tecnico del Napoli ha voluto mettere i puntini sulle “i”, difendendo il suo lavoro e quello della squadra, ma non risparmiando qualche stoccata alla critica. Conte infuriato alla vigilia della . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
