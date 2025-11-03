Conte in conferenza stampa alla vigilia di Napoli–Francoforte — LIVE

Ilnapolista.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte sta parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, in programma domani alle 18:45 allo stadio Maradona. La quarta giornata del Napoli sarà diretta dall’arbitro portoghese João Pinheiro. Ecco le sue parole: «» Le parole di Conte. «» «» «» «» Leggi anche: Conte chiama guerrieri i calciatori del Napoli che poi si fermano sempre per infortuni muscolari (Corbo)   L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

conte in conferenza stampa alla vigilia di napoli8211francoforte 8212 live

© Ilnapolista.it - Conte in conferenza stampa alla vigilia di Napoli–Francoforte — LIVE

News recenti che potrebbero piacerti

Champions League, live Napoli-Eintracht: oggi le conferenze di Conte e Toppmöller - A meno di 48 ore dalla sfida pareggiata sabato in casa contro il Como, si torna nel vivo degli impegni del Napoli di Antonio Conte. Scrive ilmattino.it

conte conferenza stampa vigiliaFabregas come Conte: non parlerà in conferenza alla vigilia di Napoli-Como - I tempi ristretti tra la sfida con il Verona e la trasferta partenopea hanno spinto l’allenatore del ... Riporta tuttonapoli.net

Conte in conferenza dal Maradona: dalle 12.30 su Tutto Napoli - Alla vigilia della gara di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà alle 12. Si legge su tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Conte Conferenza Stampa Vigilia