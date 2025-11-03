Conte | Il Napoli nelle prime posizioni dà fastidio Arbitri? Lasciamo stare

Anteprima24.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti “Napoli che lotta nelle prime posizionifastidio e io lo capisco. Ecco perché chiedo un ambiente compatto, con i calciatori che stanno dando tutto in un momento di difficoltà. Stiamo lì nonostante i problemi e questo fa paura”. Antonio Conte affronta con la solita grinta e senza esitazioni la vigilia della sfida in Champions con l’Eintracht Francoforte e non esita a polemizzare. “Il tifoso napoletano – dice il tecnico – è un sognatore e non ci vuole niente per pompare o per ammazzare e per fare nascere la depressione. Ascoltate quello che vi dicono l’allenatore e i giocatori, gli altri hanno tutti interesse ad alzare o ad ammazzare”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

conte napoli prime posizioniConte: 'il Napoli nelle prime posizioni dà fastidio' - "Napoli che lotta nelle prime posizioni dà fastidio e io lo capisco. Come scrive ansa.it

conte napoli prime posizioniConte: "Il Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio. Ai tifosi chiedo di starci vicino" - Conferenza vivace del tecnico azzurro alla vigilia del match di Champions contro l'Eintracht: "Da tre mesi sentiamo solamente critiche, ma siamo in test alla classifica. Segnala napolitoday.it

Conte feroce: "Voci per ammazzarci, il Napoli dà fastidio. Arbitri? Appena qualcuno ha parlato..." - Le parole del tecnico azzurro in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Eintracht Francoforte ... Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Napoli Prime Posizioni