Conte | Il Napoli nelle prime posizioni dà fastidio Arbitri? Lasciamo stare

Tempo di lettura: 2 minuti “Napoli che lotta nelle prime posizioni dà fastidio e io lo capisco. Ecco perché chiedo un ambiente compatto, con i calciatori che stanno dando tutto in un momento di difficoltà. Stiamo lì nonostante i problemi e questo fa paura”. Antonio Conte affronta con la solita grinta e senza esitazioni la vigilia della sfida in Champions con l’Eintracht Francoforte e non esita a polemizzare. “Il tifoso napoletano – dice il tecnico – è un sognatore e non ci vuole niente per pompare o per ammazzare e per fare nascere la depressione. Ascoltate quello che vi dicono l’allenatore e i giocatori, gli altri hanno tutti interesse ad alzare o ad ammazzare”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it