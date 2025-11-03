“Per quel poco di esperienza che ho il Napoli lì dà fastidio, il Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio. Ma io lo capisco, forse qualcun altro deve entrare in quest’ottica, ecco perché chiedo un ambiente compatto sempre con i calciatori. Stanno dando tutto per il Napoli, che è sempre lì, e questo forse fa paura”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. “Al popolo napoletano chiedo di starci vicino – ha aggiunto – E di non andare dietro a chi ha interesse a creare problematiche, sia in eccesso che in difetto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Conte: “Il Napoli in alto dà fastidio”