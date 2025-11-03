Conte | Gilmour e Spinazzola non hanno problemi muscolari ma infiammazioni al pube Decidono i medici

Antonio Conte ha parlato a Sky Sport prima della conferenza della vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte partita di Champions in programma domani martedì alle ore 18.45. «Il campionato mettiamolo in un cassetto, lo tireremo fuori dopo. Ora c’è la Champions. Per noi è troppo importante la partita di domani». I calciatori infortunati, soprattutto Gilmour e Spinazzola. «Oggi cercheremo di valutarli meglio. Non erano problemi muscolari, erano infiammazioni a livello pubico. Spetta al settore medico fare le corrette valutazioni, giocando ogni tre giorni la fatica cambia totalmente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte: «Gilmour e Spinazzola non hanno problemi muscolari ma infiammazioni al pube. Decidono i medici»

