Conte e la frecciata in conferenza stampa | Il Napoli in vetta dà fastidio

Napoli, 3 novembre 2025 – È tempo di Champions League, ma a Napoli con un occhio si guarda anche al campionato. I partenopei, infatti, grazie alla vittoria del Milan sulla Roma sono saliti in vetta in solitaria, a +1 proprio sui giallorossi, oltre che su Milan e Inter. L'obiettivo di Conte e i suoi, chiaramente, è quello di difendere il trionfo della scorsa stagione, ma il tecnico salentino non si è mai voluto sbilanciare, cercando di mantenere i piedi per terra e di non far montare la testa ai suoi. Domani alle 18:45, i partenopei affronteranno l'Eintracht Francoforte in Champions League, con il calcio d'inizio in programma per le 18:45. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

