conte cerca i gol perduti delle punte

Napolipiu.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Il miglior attacco del Napoli arriva dal centrocampo. Come racconta Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport, gli azzurri stanno riscrivendo i vecchi dogmi del calcio: due capocannonieri in campionato, Anguissa e De Bruyne, e quattro considerando anche la Champions, con McTominay e Hojlund a completare il gruppo. Tre centrocampisti in cima e un solo attaccante, tutti con quattro gol a testa: su 20 reti totali, 16 in Serie A e 4 in Europa, ben 16 portano la loro firma. Nel suo approfondimento pubblicato sul Corriere dello Sport, Mandarini evidenzia come manchino all’appello i gol degli esterni e, più in generale, degli attaccanti di ruolo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

