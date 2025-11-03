Conte alza il muro | Il Napoli primo dà fastidio Poi l’annuncio su Lobotka

Alla vigilia della decisiva sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, Antonio Conte non tiene una semplice conferenza stampa, ma lancia un’operazione per compattare l’ambiente. Il tecnico ha risposto colpo su colpo alle critiche, difendendo a spada tratta la sua squadra prima in classifica, ha lanciato un appello diretto al popolo napoletano e ha fornito aggiornamenti cruciali dall’infermeria, su tutti il recupero di Lobotka. “Il Napoli primo dà fastidio”: l’attacco di Conte e l’appello ai tifosi. Il messaggio più forte della conferenza è politico. Conte ha risposto duramente a chi critica il gioco della squadra, sottolineando la prima posizione in classifica nonostante un’emergenza infortuni che lui stesso definisce “un terremoto”. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

