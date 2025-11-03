Container Livorno | innovazione e sicurezza

Robusti, sicuri e progettati per durare nel tempo: sono queste le caratteristiche distintive di Container Livorno, realtà storica e punto di riferimento per i terminal portuali italiani. Fondata nel 1992 da Claudio Conti e Valerio Paolotti, l’azienda nasce come naturale evoluzione della precedente Container Service, una piccola impresa specializzata nella riparazione di container per i porti livornesi. Grazie a un approccio innovativo e alla costante attenzione alla qualità, Container Livorno ha progressivamente ampliato i propri spazi, i settori di attività e il raggio d’azione, conquistando una clientela sempre più diversificata: dai grandi terminal portuali alle aziende private, fino ai privati alla ricerca di soluzioni affidabili per traslochi, stoccaggio materiale e Self-Storage. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Container Livorno: innovazione e sicurezza

