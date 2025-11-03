Consuma al bar ma non vuole pagare aggredendo il titolare e insultando gli agenti | 55enne denunciato

ANCONA – Una lite dopo il rifiuto di saldare le consumazioni scagliandosi contro il titolare dell’attività, poi il rifiuto di identificarsi agli agenti intervenuti prendendoli a male parole. Dovrà rispondere di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale il 55enne fermato nel pomeriggio di ieri. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

