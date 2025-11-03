Consigliere Pd nel mirino Feci in una scatola davanti casa
Brutta sorpresa per il consigliere comunale fidardense di Pd-Bene in comune Stefano Defendi. "Ho trovato una scatola di cartone nel porticato interno alla casa dove sono residente con all’interno una coperta e delle abbondanti feci, quasi sicuramente umane, di non lontana produzione – denuncia – La scatola era all’interno della mia proprietà a circa 5-6 metri dal cancello, che è stato aperto per posare la stessa sopra un carrello, era ben chiusa con lo scotch come se fosse un pacco e la coperta all’interno era piegata con cura come se fosse conservata. La ’sorpresa’ era fra le pieghe della coperta come una sorta di ’trappola’ per sporcare chi l’avesse tirata fuori (almeno questa è l’idea che mi sono fatto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Avviso di chiusura indagini da parte della Procura di Catanzaro per corruzione e reati contro l’amministrazione per l’ex toga onoraria Giuseppe Conte, l’ex assessore Donatella Merra e l’ex consigliere regionale Massimo Zullino. Nel mirino dei pm anche 6 pre - facebook.com Vai su Facebook
Auto aziendali di Asa nel mirino di Perini, Il consigliere vuole vederci chiaro. Asa smentisce le accuse $livorno $alessandroperini $asaspa $autodilusso $video $denunciadiperini $smentitaasa - X Vai su X
Consigliere Pd nel mirino. Feci in una scatola davanti casa - "Ho trovato una scatola di cartone nel porticato interno alla casa dove sono residente con all’interno una ... Da msn.com
Scatola con feci recapitata a casa di un consigliere comunale di Castelfidardo - La solidarietà della politica, il sindaco Roberto Ascani in primis ... Da msn.com