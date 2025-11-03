consigliere pd nel mirino feci in una scatola davanti casa

Brutta sorpresa per il consigliere comunale fidardense di Pd-Bene in comune Stefano Defendi. "Ho trovato una scatola di cartone nel porticato interno alla casa dove sono residente con all’interno una coperta e delle abbondanti feci, quasi sicuramente umane, di non lontana produzione – denuncia – La scatola era all’interno della mia proprietà a circa 5-6 metri dal cancello, che è stato aperto per posare la stessa sopra un carrello, era ben chiusa con lo scotch come se fosse un pacco e la coperta all’interno era piegata con cura come se fosse conservata. La ’sorpresa’ era fra le pieghe della coperta come una sorta di ’trappola’ per sporcare chi l’avesse tirata fuori (almeno questa è l’idea che mi sono fatto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

