Consigliere leghista insulta i rom e finisce denunciato dall' associazione che collabora con la sua maggioranza
Da una parte c’è l’amministrazione di centrodestra, col minisindaco in testa, che ha collaborato proficuamente con l’associazione che cura i diritti dei rom. Dall’altra c’è un consigliere, molto noto sul territorio, che - a caccia di visibilità social - si è scagliato in più occasioni contro gli. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
Dopo le iniziative del SEV e le dichiarazioni del Consigliere di Stato leghista, la Società Navigazione del Lago di Lugano ribadisce la necessità di un confronto civile e collaborativo Vai su Facebook