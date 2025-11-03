Connettività innovazione prosperità | il ruolo decisivo della Cina nella crescita economica globale

Rafforzare la cooperazione regionale nell' Asia-Pacifico per rilanciare la governance globale in un contesto generale di rallentamento economico, crescenti incertezze e di un aumento delle tensioni politiche. L'ultimo vertice dell' Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ha tracciato la traiettoria per ottenere un futuro sostenibile e prospero per l'intero pianeta. Lo stesso futuro al quale ambisce la Cina, che non a caso promuove l'apertura, la cooperazione e il reciproco vantaggio, cercando di contrastare i rischi di frammentazione attraverso una collaborazione pragmatica. " La storia attesta che l'umanità condivide un destino comune.

