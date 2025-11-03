Confini colli di bottiglia e burocrazia | gli ostacoli al movimento delle truppe da Lisbona a Leopoli

La guerra della Russia contro l’ Ucraina ha spinto l’Europa a prendere coscienza delle proprie carenze in materia di difesa. In questo contesto, la Commissione europea proporrà entro metà novembre una serie di misure per migliorare la mobilità militare. Ma, al di là dei finanziamenti e dei megaprogetti, dove può davvero l’UE fare la differenza? Nel quadro degli sforzi europei per rafforzare la difesa, l’esecutivo dell’Ue ha previsto 17,6 miliardi di euro nel prossimo bilancio europeo 2028-2034 per rinnovare o costruire nuove infrastrutture. La Commissione intende però affrontare anche un ostacolo strutturale che potrebbe avere una soluzione più economica: velocizzare gli spostamenti intra-Ue di personale e mezzi militari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Confini, colli di bottiglia e burocrazia: gli ostacoli al movimento delle truppe da Lisbona a Leopoli

