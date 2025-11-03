Confindustria Bergamo quale impresa per il futuro? Dall’ultima assemblea dell’era Ricuperati gli imprenditori attendono certezze

“Chissà, chissà domani. Orizzonti e sfide per l’impresa Futura”: nel titolo dell’assemblea di Confindustria Bergamo, in programma nel pomeriggio di lunedì 3 novembre alla Chorus Life Arena, c’è tutta l’incertezza che le nostre imprese hanno dovuto affrontare negli ultimi mesi. Una parola che agli imprenditori ha fatto più paura di “crisi”, perché l’operare in un contesto fumoso, dalle regole poco chiare o aleatorie, ha tolto loro una delle principali armi per la competitività: la possibilità di programmare. Le nostre imprese hanno un disperato bisogno di allargare lo sguardo, di tornare a ragionare sul medio-lungo periodo e non solo in una logica di reazione, sul qui e oggi: è questo quello che chiedono da sempre al sistema confindustriale, che dal canto suo ha messo in campo risorse ed energie per farsi non solo collettore delle istanze ma anche per proporre soluzioni reali e concrete. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Confindustria Bergamo, quale impresa per il futuro? Dall’ultima assemblea dell’era Ricuperati gli imprenditori attendono certezze

