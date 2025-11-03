Tempo di lettura: < 1 minuto Dal prossimo sabato, 8 novembre, cambia la modalità di conferimento del vetro per le utenze commerciali situate all’interno della zona della movida. La frazione non sarà più ritirata dagli operatori Asia nel corso della serata del sabato ma la domenica mattina. Si tratta di una modifica legata alla circostanza che il progetto Coreve, che aveva consentito la modifica del servizio tesa a migliorare le percentuali di raccolta del vetro, è terminato. L’Asia, pertanto, invita gli esercenti, dal prossimo sabato in avanti, ad esporre le bottiglie e i contenitori di vetro vuoti davanti al proprio esercizio alla chiusura affinché gli operatori possano ritirarlo la domenica successiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Conferimento vetro, cambia la modalità per i locali della movida