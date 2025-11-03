Conferenza stampa Ioannidis pre Juve Sporting Lisbona | Non abbiamo mai vinto in Italia perché non farlo domani? Vogliamo vincere ogni partita non importa l’avversario
di Marco Baridon Conferenza stampa Ioannidis pre Juve Sporting Lisbona: le sue dichiarazioni alla vigilia del quarto match di Champions League 202526. (inviato all’Allian Stadium) – Dopo l’esordio vittorioso a Cremona, la Juve di Luciano Spalletti si affaccia nel palcoscenico europeo. Bianconeri che affrontano lo Sporting Lisbona domani alle 21.00, con un solo obiettivo: vincere la prima partita in Champions League. 2 punti in 3 partite, serve un cambio di marcia per non perdere il treno playoff. LA CONFERENZA STAMPA DI RUI BORGES ALLA VIGILIA DI JUVE SPORTING Nel giorno di vigilia, Fotis Ioannidis è intervenuto in conferenza stampa alle 19. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
