Conferenza stampa Ioannidis pre Juve Sporting Lisbona LIVE | le sue dichiarazioni
di Marco Baridon Conferenza stampa Ioannidis pre Juve Sporting Lisbona: le sue dichiarazioni alla vigilia del quarto match di Champions League 202526. (inviato all’Allian Stadium) – Dopo l’esordio vittorioso a Cremona, la Juve di Luciano Spalletti si affaccia nel palcoscenico europeo. Bianconeri che affrontano lo Sporting Lisbona domani alle 21.00, con un solo obiettivo: vincere la prima partita in Champions League. 2 punti in 3 partite, serve un cambio di marcia per non perdere il treno playoff. LA CONFERENZA STAMPA DI RUI BORGES ALLA VIGILIA DI JUVE SPORTING Nel giorno di vigilia, Fotis Ioannidis interviene in conferenza stampa alle 19. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
