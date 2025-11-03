Conferenza stampa Ioannidis pre Juve Sporting Lisbona LIVE | le sue dichiarazioni

Juventusnews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Conferenza stampa Ioannidis pre Juve Sporting Lisbona: le sue dichiarazioni alla vigilia del quarto match di Champions League 202526. (inviato all’Allian Stadium) – Dopo l’esordio vittorioso a Cremona, la Juve di Luciano Spalletti si affaccia nel palcoscenico europeo. Bianconeri che affrontano lo Sporting Lisbona domani alle 21.00, con un solo obiettivo: vincere la prima partita in Champions League. 2 punti in 3 partite, serve un cambio di marcia per non perdere il treno playoff. LA CONFERENZA STAMPA DI RUI BORGES ALLA VIGILIA DI JUVE SPORTING Nel giorno di vigilia, Fotis Ioannidis interviene in conferenza stampa alle 19. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conferenza stampa ioannidis pre juve sporting lisbona live le sue dichiarazioni

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Ioannidis pre Juve Sporting Lisbona LIVE: le sue dichiarazioni

Altri contenuti sullo stesso argomento

Milan, Allegri: ” A maggio vedremo se siamo da scudetto. Le assenze? Bisogna trovare soluzioni” - Al ritorno del campionato al termine della sosta per le nazionali, il Milan riparte dalla sfida contro la Fiorentina con diverse assenze, su tutte quelle di Rabiot e Pulisic. Secondo gianlucadimarzio.com

Guasto al motore dell'aereo dello Sporting CP: salta la conferenza stampa pre-Napoli - A causa del ritardo del volo che porta la formazione di Lisbona in Italia per la sfida di Champions League, il tecnico Rui Borges non affronterà ... Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Ioannidis Pre