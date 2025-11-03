Conferenza stampa Conte pre Napoli Eintracht | Pochi gol? Qualcuno deve aver segnato se siamo primi Restiamo uniti abbiamo superato mille difficoltà ma siamo ancora lì

Conferenza stampa Conte, l’allenatore ha parlatoalla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte Alla vigilia della gara di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa allo stadio Diego Armando Maradona, toccando tutti i temi caldi del momento in casa Napoli. Il tecnico ha risposto con fermezza e realismo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

