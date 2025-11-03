Conferenza stampa Chivu pre Inter Kairat Almaty | ecco quando parlerà il tecnico

di Giuseppe Colicchia in vista del match di Champions League. Data e orario. Archiviata l’euforia per la rocambolesca vittoria in extremis sul campo dell’Hellas Verona, l’Inter non ha tempo per rifiatare e si rituffa immediatamente nell’atmosfera della Champions League. Mercoledì sera, 5 novembre, alle ore 21:00, la squadra guidata dal tecnico Cristian Chivu scenderà in campo allo stadio San Siro per affrontare i kazaki del Kairat Almaty. Il match è valido per la quarta giornata della nuova League Phase della competizione europea 202526. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Inter Kairat Almaty: ecco quando parlerà il tecnico

