Conferenza e attività per i bambini due appuntamenti per scoprire la mostra di Chagall a Palazzo Diamanti

Mercoledì 5 alle 17 nella Sala Rossetti di Palazzo dei Diamanti, avrà inizio il ciclo di conferenze a corredo della mostra 'Chagall, testimone del suo tempo'. Il primo incontro è tenuto da Francesca Villanti, curatrice della mostra, che in quell’occasione illustrerà il percorso espositivo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Gaetachannel.it. . ARRIVA IL FESTIVAL VITRUVIANO A FORMIA - TUTTE LE INFO. IN DIRETTA DALLA SALA "SICUREZZA" DEL PALAZZO COMUNALE - CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE EVENTI - facebook.com Vai su Facebook

Due bambini sono stati uccisi in un attacco contro una scuola cattolica a Minneapolis, negli Stati Uniti - Una persona ha sparato contro bambini, insegnanti e genitori che stavano partecipando a una messa nella chiesa di una scuola cattolica a Minneapolis, in Minnesota, negli Stati Uniti: il capo della ... Come scrive ilpost.it

Emergenza gelo in Bolivia, due bambini morti per ipotermia - Il gelo estremo che da settimane flagella la Bolivia ha già causato la morte di due bambini per ipotermia, colpito 400. Si legge su ansa.it

Perù: Conferenza episcopale indice la campagna “Compartir” per sostenere bambini e adolescenti in situazione di vulnerabilità - È stata lanciata dalla dalla Conferenza episcopale peruviana “Compartir 2025” (Condividere), con lo slogan “Case con amore e speranza”, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le ... Da agensir.it