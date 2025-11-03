Confcommercio in lutto | addio a Celestina Bertin madre del presidente padovano
Lutto nel mondo del commercio padovano. È scomparsa, all’età di 99 anni, Celestina Aversa Bertin, madre del presidente di Confcommercio Ascom Padova, Patrizio Bertin. La donna è deceduta nel pomeriggio all’ospedale di Piove di Sacco, dove era ricoverata da alcuni giorni.Nata a Ceccano, in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
