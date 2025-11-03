Confcommercio | Il centro storico può attrarre grandi marchi segnali di ripresa per l' abbigliamento

Il risveglio dei negozi di abbigliamento. Il presidente di Confcommercio Cesenate, Augusto Patrignani, evidenzia come “nel corso del tempo il centro storico di Cesena si sia profondamente trasformato, diventando un’area sempre più orientata all’apertura di pubblici esercizi e locali di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

confcommercio centro storico pu242Palermo, Confcommercio: “Sbloccato l’articolo 5, passo decisivo contro la desertificazione commerciale” - “Da anni portiamo avanti il nostro impegno per sbloccare nuove opportunità di investimento e consentire l’apertura di attività soprattutto nel settore non ... Secondo sicilianews24.it

Cambia il piano commerciale a Palermo, plauso da Confcommercio - PALERMO – “Da anni portiamo avanti il nostro impegno per sbloccare nuove opportunità di investimento e consentire l’apertura di attività soprattutto nel settore non alimentare, finora frenate da vinco ... Come scrive livesicilia.it

Rilancio del centro storico. Le proposte di Confcommercio : "Sì a un progetto condiviso" - Rammarico del presidente Aldo Amoni per la mancanza di dialogo con la giunta. msn.com scrive

