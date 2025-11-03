Confagricoltura Piacenza dal Santo Padre in occasione della Giornata giubilare dell’agroalimentare

Un gruppo di associati e dipendenti di Confagricoltura Piacenza sarà a Roma mercoledì 5 novembre per partecipare all’udienza papale in occasione della Giornata giubilare dell’agroalimentare.Il desiderio di incontrare il Santo Padre, si concretizzerà in questa occasione di profondo significato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

