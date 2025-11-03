Condò | Il piano di Chivu è quello di Inzaghi ma c’è una differenza Il derby sarà la terza prova

Internews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Paolo Condò, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Paolo Condò, sulle colonne del  Corriere della Sera, ha discusso del lavoro degli allenatori,  soffermandosi in particolare su quello dell’ Inter. L’ULTIMO TURNO DI SERIE A – Sabato Conte era insolitamente contento del pari con il Como: ieri s’è capito perché. L’Inter ha vinto a Verona utilizzando per la prima volta i minuti di recupero, la finestra che racconta la profondità di un organico. C’è voluta un’autorete, il che aggiunge all’episodio la componente fortuna, ma il pallone in area l’ha mandato Barella, il primo a sfiorarlo di testa è stato Frattesi e quello la cui presenza ha ingannato Frese è stato Esposito, tutti interisti freschi in quanto cambi entrati da poco. 🔗 Leggi su Internews24.com

cond242 il piano di chivu 232 quello di inzaghi ma c8217232 una differenza il derby sar224 la terza prova

© Internews24.com - Condò: «Il piano di Chivu è quello di Inzaghi, ma c’è una differenza. Il derby sarà la terza prova»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Inter, il piano di Chivu tra Union Saint-Gilloise e Napoli: la scelta su Pio Esposito e la gestione di Lautaro e Bonny in attesa di Thuram - Così l'Inter, dopo aver centrato il sesto successo consecutivo nella difficile trasferta con la Roma in campionato, non ha intenzione di fermarsi. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cond242 Piano Chivu 232