Condò | Il piano di Chivu è quello di Inzaghi ma c’è una differenza Il derby sarà la terza prova

Inter News 24 Le parole di Paolo Condò, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Paolo Condò, sulle colonne del Corriere della Sera, ha discusso del lavoro degli allenatori, soffermandosi in particolare su quello dell’ Inter. L’ULTIMO TURNO DI SERIE A – Sabato Conte era insolitamente contento del pari con il Como: ieri s’è capito perché. L’Inter ha vinto a Verona utilizzando per la prima volta i minuti di recupero, la finestra che racconta la profondità di un organico. C’è voluta un’autorete, il che aggiunge all’episodio la componente fortuna, ma il pallone in area l’ha mandato Barella, il primo a sfiorarlo di testa è stato Frattesi e quello la cui presenza ha ingannato Frese è stato Esposito, tutti interisti freschi in quanto cambi entrati da poco. 🔗 Leggi su Internews24.com

