Condò elogia Spalletti dopo la vittoria sulla Cremonese | Koopmeiners in difesa è una spallettata Juve frizzante e convincente

Condò, ospite negli studi di Sky Sport, ha analizzato la vittoria della Juventus sulla Cremonese, sottolineando le intuizioni del nuovo tecnico Negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha commentato la vittoria della Juventus contro la Cremonese, nel debutto di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. Un esordio convincente per il tecnico toscano, che ha subito . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Condò elogia Spalletti dopo la vittoria sulla Cremonese: «Koopmeiners in difesa è una spallettata, Juve frizzante e convincente»

News recenti che potrebbero piacerti

Durante l’incontro in Corea del Sud, Donald Trump ha elogiato Xi Jinping definendolo “un grande leader di un grande Paese” e dicendosi certo di “un rapporto fantastico per lungo tempo”. Il presidente cinese ha riconosciuto la stabilità dei rapporti tra Washing - facebook.com Vai su Facebook

Il Presidente Trump elogia Giorgia Meloni: è un leader forte. L’Italia c’è, pronta a fare la sua parte. - X Vai su X

Spalletti Juve, tre frasi che mi hanno colpito in conferenza stampa: l’indizio su squadra, ambizioni e giocatori – VIDEO di Marco Baridon - Spalletti Juve, tre frasi che mi hanno colpito in conferenza stampa: il VIDEO dopo le prime parole del nuovo mister L’era di Luciano Spalletti alla Juventus è ufficialmente iniziata. Scrive juventusnews24.com

Condò applaude Spalletti: «Non scherza, ha debuttato bene. Migliore in campo? Per me è stato quel bianconero lì» - Condò sull’esordio di Spalletti: l’opinionista elogia il debutto del tecnico, l’invenzione Koopmeiners in difesa e la prestazione super di Cambiaso Una vittoria per iniziare, tre punti per scacciare l ... Lo riporta juventusnews24.com