Condivisione dell’abbonamento a ChatGPT | il trucco per spendere meno

Vuoi accedere alle funzioni premium di ChatGPT senza spendere 276€ l’anno? La condivisione dell’abbonamento a ChatGPT è la soluzione più conveniente per studenti, freelance e piccoli team. E con le promozioni di Halloween puoi risparmiare ulteriormente e grazie a Pantareinews puoi risparmiare ancora di più. Offerte di Halloween: Netflix e ChatGPT scontate del 7%. Condivisione dell’abbonamento a ChatGPT: ecco come fare. L’abbonamento ufficiale a ChatGPT Plus costa 22,99€ al mese (276€ l’anno). Una cifra non sempre sostenibile per chi studia o lavora in proprio. La condivisione dell’abbonamento a ChatGPT permette di dividere i costi con altri utenti, riducendo la spesa fino al 70% in meno rispetto al prezzo ufficiale, senza rinunciare alle funzioni premium. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Condivisione dell’abbonamento a ChatGPT: il trucco per spendere meno

