Condannato per truffa e spaccio di droga se ne andava in giro tranquillo per Brescia

Arrestato a Brescia un pluripregiudicato straniero: gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno tratto in arresto nei giorni scorsi un cittadino ghanese di 44 anni, residente a Lumezzane, condannato a oltre 2 anni di reclusione.L’uomo, regolare sul territorio nazionale ma con un lungo curriculum. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

