Condannato a 17 anni l’omicida della 13enne Aurora Tila

“Giustizia è stata fatta. Ora faremo un’associazione con il nome di mia figlia”: queste le parole della mamma di Aurora Tila, la 13enne morta il 25 ottobre 2024. Aurora è morta dopo essere caduta dal settimo piano a Piacenza, e il 16enne responsabile, che aveva intrapreso una relazione interrotta da lei, ora sconterà 17 anni di carcere. Morte Aurora Tila, condannato il 16enne che l’ha spinta dal settimo piano. I giudici hanno riconosciuto tutte le aggravanti, compreso lo stalking. Quest’ultimo aspetto è stato uno dei punti fermi dei legali della madre della giovanissima, Morena Corbellini. Nel complesso, l’unica attenuante riconosciuta al giovane, che si è sempre dichiarato innocente, è quella della minore età. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

