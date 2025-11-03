Condannato a 17 anni l’ex fidanzato per l’omicidio di Aurora Tila
Bologna, 3 novembre 2025. Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha emesso una condanna a 17 anni di reclusione nei confronti del ragazzo di 16 anni ritenuto responsabile dell' omicidio pluriaggravato di Aurora Tila, la tredicenne morta a Piacenza il 25 ottobre 2024 dopo essere precipitata dal settimo piano del palazzo in cui abitava. Una relazione interrotta e la tragedia. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, l'imputato aveva avuto una relazione sentimentale con la giovane vittima, un legame che Aurora aveva deciso di interrompere poco tempo prima della tragedia.
