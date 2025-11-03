Concorso docenti PNRR3 nuove aggregazioni territoriali per la prova orale in base al numero di domande presentate Decreto Ministero
Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29392025: in base al numero delle domande presentate entro lo scorso 29 ottobre, il Ministero dispone un nuovo Allegato 2 per l'aggregazione delle prove orali. L'allegato 2 del 3 novembre 2025 riguarda solo alcune classi di concorso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Le nuove graduatorie del concorso docenti PNRR 3 rischiano di ritardare l'assunzione degli idonei. Analisi della situazione attuale. #Concorsi Vai su Facebook
Concorso docenti PNRR3, prove a Dicembre: preparati. Video lezioni, libro “studio rapido”, 100 mappe mentali, simulatore con 8mila quesiti - X Vai su X
Concorso docenti PNRR3: ultime domande, ultime risposte. Ecco a cosa fare attenzione - Ultimi giorni per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso PNRR3: l'istanza sarà chiusa il 29 ottobre 2025 ore 23:59 ma il nostro consiglio è di non inoltrare all'ultimo minuto dat ... Da orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR3, ultimi giorni per presentare la domanda. LE RISPOSTE AI QUESITI - 2938/2025 per la scuola di infanzia e primaria, ... Secondo orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR 3: tutto sulla prova scritta, date, sedi e punteggi - Concorso docenti PNRR 3: Date, sedi, punteggio minimo e istruzioni per partecipare alla nuova selezione nazionale per insegnanti ... Lo riporta catania.liveuniversity.it