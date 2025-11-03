Concorso docenti PNRR3 | i candidati di quali classi di concorso dovranno recarsi in Puglia per la prova orale

Orizzontescuola.it | 3 nov 2025

Con il DDG n. 32872025 del 3 novembre il Ministero ha definito, in seguito al numero di domande presentate entro il 29 ottobre, le aggregazioni territoriali definitive per la prova orale del concorso DDG n. 29392025. Nulla è stato modificato finora invece per il DDG n. 29382025 relativo a infanzia e primaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

