Concorso docenti PNRR3 avvio PROVA SCRITTA Domanda tempi aggiuntivi rinvio per gravidanza spazi per allattamento AGGIORNATO con LAZIO
Il Ministero ha bandito i concorsi DDG n. 29392025 per la scuola secondaria e DDG n. 29382025 per infanzia e primaria, posto comune e sostegno. In attesa di conoscere il numero dei partecipanti le date in cui si svolgeranno le prove scritte, gli USR si organizzano. L'articolo Concorso docenti PNRR3, avvio PROVA SCRITTA. Domanda tempi aggiuntivi, rinvio per gravidanza, spazi per allattamento AGGIORNATO con LAZIO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Le nuove graduatorie del concorso docenti PNRR 3 rischiano di ritardare l'assunzione degli idonei. Analisi della situazione attuale. #Concorsi - facebook.com Vai su Facebook
Concorso docenti PNRR3: possibili prove scritte entro la fine dell’anno. Pillole di Question Time - X Vai su X
Concorso docenti PNRR3, ultimi giorni per presentare la domanda. LE RISPOSTE AI QUESITI - 2938/2025 per la scuola di infanzia e primaria, ... Lo riporta orizzontescuola.it
Prova scritta concorso docenti PNRR3: dove, quando e come si svolgerà [LO SPECIALE] - 2938/2025 per infanzia e primaria: conclusa la fase di presentazione ... Secondo orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR 3: tutto sulla prova scritta, date, sedi e punteggi - Concorso docenti PNRR 3: Date, sedi, punteggio minimo e istruzioni per partecipare alla nuova selezione nazionale per insegnanti ... Riporta catania.liveuniversity.it