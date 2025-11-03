Concorso docenti PNRR3 avvio PROVA SCRITTA Domanda tempi aggiuntivi rinvio per gravidanza spazi per allattamento AGGIORNATO con LAZIO

Orizzontescuola.it | 3 nov 2025

Il Ministero ha bandito i concorsi DDG n. 29392025 per la scuola secondaria e DDG n. 29382025 per infanzia e primaria, posto comune e sostegno. In attesa di conoscere il numero dei partecipanti le date in cui si svolgeranno le prove scritte, gli USR si organizzano. L'articolo Concorso docenti PNRR3, avvio PROVA SCRITTA. Domanda tempi aggiuntivi, rinvio per gravidanza, spazi per allattamento AGGIORNATO con LAZIO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

