Concorso docenti | attivati gruppi di discussione per ogni Regione Iscriviti gratuitamente

Concorso docenti | attivati gruppi di discussione per ogni Regione

Nasce il gruppo Telegram rivolto a quanti aspirano a diventare insegnanti, un gruppo che nasce da una precisa esigenza: restare informati e condividere informazioni e suggerimenti in un mondo che cambia, forse, troppo velocemente. Nel nostro gruppo Telegram dedicato al concorso docenti abbiamo attivato diverse sottostanze regionali: troverete una stanza per ogni Regione. Iscriviti gratuitamente . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

