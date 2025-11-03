Concorsi scuola PNRR3 la mia domanda è stata accettata? Quali passaggi per la prova scritta?

Concorsi scuola PNRR3: sono stati banditi con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria e DDG n. 29382025 per infanzia e primaria. Quando si svolgerà la prova scritta? Potranno accedere tutti coloro che hanno presentato domanda o ci sarà un preventivo controllo del titolo dichiarato? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

