Concorsi Agenzia Spaziale due bandi per 17 posti | requisiti e domanda 

Nella giornata del 3 novembre 2025, l’ Agenzia Spaziale Italiana ha pubblicato due bandi per altrettanti concorsi pubblici e un totale di 17 posti da coprire. La prima selezione pubblica (bando numero 25 del 2025) riguarda il reperimento di 16 tecnologi di terzo livello professionale e prima fascia stipendiale dell’area tecnica e scientifica; l’altro bando (numero 26 del 2025) concerne l’assunzione di un Primo tecnologo, del secondo livello professionale e di prima fascia stipendiale. Entrambi i concorsi prevedono assunzioni a tempo indeterminato e a orario pieno. Ecco, dunque, dove reperire i bandi, quali sono i requisiti e i titoli di studio richiesti, come inviare la domanda di candidatura e in cosa consistono le procedure di selezione considerando che si tratti di due concorsi per titoli ed esami (per il bando da un posto si prevede la sola prova orale). 🔗 Leggi su Lettera43.it

