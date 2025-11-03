Concorsi Agenzia Spaziale due bandi per 17 posti | requisiti e domanda
Nella giornata del 3 novembre 2025, l’ Agenzia Spaziale Italiana ha pubblicato due bandi per altrettanti concorsi pubblici e un totale di 17 posti da coprire. La prima selezione pubblica (bando numero 25 del 2025) riguarda il reperimento di 16 tecnologi di terzo livello professionale e prima fascia stipendiale dell’area tecnica e scientifica; l’altro bando (numero 26 del 2025) concerne l’assunzione di un Primo tecnologo, del secondo livello professionale e di prima fascia stipendiale. Entrambi i concorsi prevedono assunzioni a tempo indeterminato e a orario pieno. Ecco, dunque, dove reperire i bandi, quali sono i requisiti e i titoli di studio richiesti, come inviare la domanda di candidatura e in cosa consistono le procedure di selezione considerando che si tratti di due concorsi per titoli ed esami (per il bando da un posto si prevede la sola prova orale). 🔗 Leggi su Lettera43.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Concorso Agenzia Entrate 2700 posti Funzionari Giuridico Tributari In cosa consiste la prova scritta? Quali sono le materie d'esame? qui le info! Per studiare: https://amzn.to/46xEOIU #ConcorsiPubblici #BandiPubblici #AgenziaEntrate #Funzionari #Giuri - facebook.com Vai su Facebook
Concorsi pubblici 2025: in programma numerosi bandi/ Scuola, PA, INPS, Agenzia delle entrate: ecco i dettagli - Sono parecchi i concorsi pubblici in programma nei prossimi mesi: si parte dalla scuola, si passa dall'Agenzia delle Entrate fino all'INPS e alla PA Si apre un periodo piuttosto lungo e ricco di ... Riporta ilsussidiario.net
L’Agenzia spaziale alza gli stipendi dei dirigenti anche del 75%. Interrogazione dei 5 stelle - All’Agenzia spaziale italiana son diventati todos caballeros. Come scrive repubblica.it
L'Agenzia spaziale europea compie 50 anni. A Tor Vergata la serata-evento per i festeggiamenti - L'Italia è nello spazio da 50 anni: è tra i Paesi fondatori dell’Esa, l’Agenzia Spaziale Europea, che nel 1975 aderì alla convenzione - Da ilmessaggero.it