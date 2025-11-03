Concluse in città le riprese della serie su Livatino Michele Placido | In onda l' anno prossimo in due serate domenica e lunedì

Con alcuni giorni di set per “Il giudice e i suoi assassini” Agrigento è tornata a respirare l’atmosfera degli anni Ottanta. Concluse in città le riprese della serie Rai diretta da Michele Placido e dedicata a Rosario Livatino, il magistrato ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990. Tra auto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

