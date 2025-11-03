Concerti Raphael Gualazzi in tour | Relazione con la musica da diverse prospettive

Raphael Gualazzi ritorna in tour nei festival musicali e nelle principali piazze italiane con tre diversi progetti live: in compagnia del solo pianoforte, del suo quintetto e dell’orchestra. Si ricomincia con la data dell’8 novembre a Roma e poi i live lungo tutto lo Stivale del cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, musicista e produttore. “Sono molto felice di continuare a relazionarmi alla musica da diverse prospettive”, dice Gualazzi. “Mi esibisco in un recital pianoforte e voce ed è una sorta di prendere il pubblico per mano e portarlo attraverso quelle che sono le mie ispirazioni più importanti in un racconto musicale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Concerti, Raphael Gualazzi in tour: "Relazione con la musica da diverse prospettive"

