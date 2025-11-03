Con questo caldo si potrà tornare al mare | inizio novembre con temperature record

Le previsioni sono state confermate. Sarà un inizio di novembre decisamente anomalo in Italia con temperature anomale Ormai non ci sono più dubbi. Gran parte della prima settimana di novembre sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e soleggiate in tutta Italia con temperature ben al di sopra dei valori tipici di questo periodo. Dopo il. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Con questo caldo si potrà tornare al mare: inizio novembre con temperature record

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cari amici del Torronificio, a breve aprirà il nostro spaccio aziendale, dove potrete trovare tutta la nostra produzione 2025. Il nostro torrone è fatto con amore, cura dei dettagli e passione artigianale. Vi regaliamo alcuni momenti della nostra produzione che par Vai su Facebook

Weekend tra caldo e le giornate del Fai - Weekend tra caldo e le giornate del Fai Italiani alle prese con il bel tempo in questo weekend, alcuni a mare, in spiaggia a godersi le temperature calde, in aggiunta ci sono le giornate Fai per ... Si legge su rainews.it

Meteo: sole e mare caldo, ultimo tuffo dell'anno prima di un cambiamento, parla il meteorologo Tedici - La bella Ottobrata continua con temperature sopra la media del periodo e prevalenza di sole: almeno fino a Lunedì il clima sarà quasi primaverile, soprattutto di giorno. Secondo ilmeteo.it