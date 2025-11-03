Con mio figlio non so che fare… Martina Colombari rompe il silenzio su Achille Costacurta dopo i guai e lo choc
Martina Colombari ha scelto di parlare apertamente dopo le parole del figlio Achille Costacurta, che nei giorni scorsi hanno commosso e colpito l'opinione pubblica. Il giovane, ospite del podcast One More Time, ha raccontato senza filtri gli anni più bui della sua adolescenza, segnati da dipendenze, fragilità psicologiche e da un arresto per spaccio quando era ancora minorenne. Un racconto intenso, che ha mostrato il lato più umano e vulnerabile di una famiglia spesso sotto i riflettori, ma che dietro l'immagine pubblica ha vissuto dolori profondi. "Mi sto riprendendo da questo fine settimana bello carico di emozione", ha confidato Martina Colombari nelle sue storie su Instagram, lasciando trasparire tutta la fatica e la commozione di un momento complesso.
