Con l’ultima ho fatto 4 figli | l' uscita sessista del ds del Brindisi Calcio all’addetta stampa

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la conferenza stampa dopo Brindisi-Novoli (2-1), il direttore sportivo del Brindisi, Emanuele Righi, ha pronunciato una battuta sessista nei confronti dell’addetta stampa Caterina Cerino, che gli stava sistemando il microfono: "L’ultima che ha fatto così. quattro figli". La frase, seguita da risate e poi da un imbarazzato è rimasta nella diretta Facebook ufficiale del club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

con l8217ultima ho fatto 4 figli l uscita sessista del ds del brindisi calcio all8217addetta stampa

© Gazzetta.it - “Con l’ultima ho fatto 4 figli”: l'uscita sessista del ds del Brindisi Calcio all’addetta stampa

Altre letture consigliate

Jane Fonda su Robert Redford: "Ho fatto 4 film con lui e in 3 ne ero innamorata" - L'attrice di "A piedi nudi nel parco", nel 2017, ospite della Mostra del Cinema di Venezia, rivelò di aver subito il ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ultima Ho Fatto 4