Con l’ultima ho fatto 4 figli | l' uscita sessista del ds del Brindisi Calcio all’addetta stampa

Durante la conferenza stampa dopo Brindisi-Novoli (2-1), il direttore sportivo del Brindisi, Emanuele Righi, ha pronunciato una battuta sessista nei confronti dell’addetta stampa Caterina Cerino, che gli stava sistemando il microfono: "L’ultima che ha fatto così. quattro figli". La frase, seguita da risate e poi da un imbarazzato è rimasta nella diretta Facebook ufficiale del club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - “Con l’ultima ho fatto 4 figli”: l'uscita sessista del ds del Brindisi Calcio all’addetta stampa

Altre letture consigliate

Sono Marco Busso, figlio di Michele. L'ultima cosa che avrei voluto fare è sostituire papà su questa pagina, ma sembrava giusto e dovuto informare tutti che papà è mancato. Avrà scelto di raggiungere mamma tra gli alti pascoli, ma sia io che mio fratello e tutta - facebook.com Vai su Facebook

Vi ricordate di Donatella Di Rosa, aka Lady Golpe? È stata famosa negli anni '90 per aver denunciato un inesistente colpo di Stato. Oggi è un'occupatrice seriale di case e al momento occupa col figlio un B&B di Roma. Abbiamo incontrato quest'ultimo. #Fuorid - X Vai su X

Jane Fonda su Robert Redford: "Ho fatto 4 film con lui e in 3 ne ero innamorata" - L'attrice di "A piedi nudi nel parco", nel 2017, ospite della Mostra del Cinema di Venezia, rivelò di aver subito il ... Si legge su tg24.sky.it