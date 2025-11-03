Con l’ultima c' ho fatto 4 figli | gaffe in diretta del dirigente del Brindisi Calcio

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la conferenza stampa dopo Brindisi-Novoli (2-1), il direttore sportivo del Brindisi, Emanuele Righi, ha pronunciato una battuta sessista nei confronti dell’addetta stampa Caterina Cerino, che gli stava sistemando il microfono: "L’ultima che ha fatto così. quattro figli". La frase, seguita da risate e poi da un imbarazzato è rimasta nella diretta Facebook ufficiale del club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

